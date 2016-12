Lo sport nel 2014: ecco gli eventi

Il 2014 e lo sport: il nuovo anno sarà ricchissimo di eventi per gli appassionati di tutte le discipline. Due gli appuntamenti assolutamente da non perdere: a febbraio (dal 7 al 23) andranno in scena i Giochi olimpici invernali di Sochi e dal 12 giugno al 13 luglio tutti in Brasile per i Mondiali. Ecco cosa ci aspetta, mese per mese: