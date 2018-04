Russia 2018, Ruggeri a Messi: "Smetta di giocare col Barça e pensi al Mondiale"

19 aprile 2018

Oscar Ruggeri ha vinto un Mondiale con l'Argentina nel 1986 e ora si sente di lanciare un "consiglio" molto particolare a Leo Messi: "Non dovrebbe più giocare col Barcellona e concentrarsi solo sulla Coppa del Mondo" ha detto l'ex difensore. "Leo può chiamare il presidente blaugrana e dire che si dedicherà, d'ora in poi, solo alla Nazionale. Pensate per caso che il Barça non vinca il campionato se Messi smette di giocare?".