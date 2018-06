Mondiali, tifosi Iran troppo rumorosi. Cristiano Ronaldo si affaccia: "Lasciatemi dormire"

25/06/2018

Un nutrito gruppo di tifosi dell'Iran, accorsi in Russia per sostenere la loro nazionale, si sono resi protagonisti di schiamazzi fino a notte fonda nei pressi dell'albergo di Saransk che ospita il Portogallo, avversario dell'Iran. Obiettivo dei supporter iraniani quello di disturbare il riposo di Cristiano Ronaldo e compagni. E proprio CR7 disturbato dal rumore si è avvicinato alla finestra chiedendo ai tifosi iraniani di smettere e andare a dormine. La scena - ripresa dall'emittente portoghese Tp1 - ha fatto il giro del mondo. Ronaldo si è rivolto ai tifosi con gentilezza ricevendo una ovazione ma non ascoltando la richiesta del portoghese e continuando a fare chiasso. Anzi, la notizia che Cristiano Ronaldo si era affacciato alla finestra ha incuriosito anche quelli che non stavano partecipando agli schiamazzi che sono accorsi nella speranza di rivedere il portoghese.