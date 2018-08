Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia in diretta su Canale 5 e in streaming su SportMediaset.it

13/07/2018

Il Mondiale di Russia 2018 si appresta a vivere il suo ultimo atto: domenica 15 luglio, gli occhi di tutto il mondo saranno rivolti al Luzhniki Stadium di Mosca, teatro della sfida che assegnerà il trofeo più ambito a una tra Francia e Croazia. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 17.00, in diretta e in alta definizione su Canale 5 e Mediaset Extra FIFA World Cup e in live streaming su Sportmediaset.it e sulle app dedicate Mediaset Mondiali FIFA 2018 e Sportmediaset.it