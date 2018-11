Classifica generale, Ferri allunga in vetta. Marchettino si avvicina al podio

05/11/2018

La smart EQ fortwo e-cup si avvia alla conclusione: archiviata la quarta tappa di Magione (Perugia), resta, infatti, un solo appuntamento in programma: quello in Franciacorta dove il 17 e 18 novembre si correrà l'ultima gara di questo primo avvincente campionato elettrico monomarca. Diamo allora uno sguardo alla classifica in vista del rush finale: al comando resta saldamente Fulvio Ferri che con i suoi 163 punti precede Capra (113) e Panzavuota (105). Attenzione a Marchettino che con la sua Sport Mediaset social car si è portato a quota 104 e nella gara finale tenterà l'assalto alla terza posizione.