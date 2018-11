Da Mosca a Vladivostok in bici? Si può fare

23/11/2018

Sembra assurdo ma ogni anno, in Russia, degli amanti del ciclismo intraprendono una gara ai limiti dell'impossibile: 15 tappe per un percorso di più di 2400 km che va da un punto all'altro di un paese ricco di zone dalle condizioni che definire “proibitive” è un eufemismo. La Red Bull Trans-Siberian Extreme non è per tutti, perché il brutto tempo, i pericoli e le difficoltà sono all'ordine del giorno. Scopri di più su Redbull.com