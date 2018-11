Martin Šonka vince la Red Bull Air Race 2018

26/11/2018

Martin Šonka ha chiuso la stagione in bellezza e, dopo un finale per cuori fortissimi, si è laureato Campione del Mondo della Red Bull Air Race. Col titolo in sospeso fino all’ultimo volo dell’ultima Final 4 stagionale, il pilota ceco ha cambiato la storia dello scorso anno, quando una pessima prestazione fece crollare le sue certezze lasciando strada libera per la gloria al giapponese Muroya. Nel video, il meglio dalla gara di Fort Worth, in Texas. Scopri di più su Redbull.com