Russia 2018: i convocati della Francia. Martial e Coman tra gli esclusi

17 maggio 2018

Anche la Francia di Deschamps ha reso noto i 23 giocatori convocati per il Mondiale di Russia 2018 . Il ct transalpino, aiutato suo malgrado dall'infortunio di Payet in finale di Europa League, ha sciolto l'ultimo dubbio convocato Fekir tra gli attaccanti. Presenti i big come Griezmann, Mbappé e Pogba, anche lo juventino Matuidi . A impressionare, però, è la lista degli assenti dall'allontanato Benzema a Martial passando per l'ex Juve Coman.

Tanta qualità per i "Galletti", troppa per farla rientrare nella rosa dei convocati per il ritiro senza scontentare qualcuno. Un compito ingrato per Deschamps, ma al tempo stesso dolce pensando che praticamente tutti gli esclusi avrebbero trovato posto in qualsiasi altra nazionale, a partire da Benzema. Per l'attaccante del Real Madrid il motivo è extracalcistico, ma la sua assenza nel roster potrebbe anche passare inosservata se Griezmann, Giroud, Mbappé, Thauvin, Dembelé e Fekir renderanno come sanno.



Nella lista dei ventitré figurano l'ex milanista Rami, reduce dalla finale di Europa League con il Marsiglia, e lo juventino Matuidi, l'unico rappresentante della Serie A chiamato da Deschamps.



Ecco la lista dei 23 convocati della Francia



PORTIERI: Areola, Lloris, Mandanda



DIFENSORI: Sidibé, Pavard, Kimpembe, Umtiti, Varane, Rami, Lucas Hernandez, Mendy.



CENTROCAMPISTI: Nzonzi, Lemar, Kanté, Matuidi, Pogba, Tolisso.



ATTACCANTI: Fekir, Griezmann, Giroud, Mbappé, Thauvin, Dembelé.



Questi, poi, i 'sostituti': W. Ben Yedder, K. Coman, B. Costil, M. Debuchy, L. Digne, A. Lacazette, A. Martial, A. Rabiot, M. Sakho, M. Sissoko, K. Zouma.



Ed è proprio qui la notizia. Dal mattatore di Siviglia-United in Champions (Ben Yedder) all'ex Juve Coman, passando per l'oggetto del desiderio di mezza Europa Rabiot, fino a Zouma, Lacazette e Martial, la qualità che non vedremo in Russia è davvero pazzesca.