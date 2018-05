Egitto, Salah: "Fiducioso di recuperare per il Mondiale"

27 maggio 2018

Sabato le lacrime di Momo Salah non avevano gettato nello sconforto solo i tifosi del Liverpool, ma un'intera nazione, l'Egitto. Lì Salah è più di una semplice stella calcistica, è letteralmente un capo popolo, basti pensare alla valanga di voti presi alle elezioni, senza essere candidato (leggi qui). Il problema alla spalla per la caduta dopo il contatto con Ramos aveva fatto da subito capire che non si trattava di qualcosa di leggero. E a fine partita Klopp aveva lanciato l'allarme: "Potrebbe essere molto grave. C'è un problema alla spalla, ovviamente. È all'ospedale per una radiografia. È un infortunio serio, molto serio".



Dopo il match l'egiziano è stato portato in ospedale per i primi accertamenti e le radiografie hanno evidenziato un problema ai legamenti della spalla sinistra. A dare aggiornamenti e un po' di speranza ai tifosi egiziani in vista del Mondiale - dal momento che la presenza di Salah sembrava ormai impossibile in Russia, con il via il 14 giugno e la prima partita della nazionale allenata da Cuper in programma per il 20 giugno - è arrivato prima un tweet della federcalcio dell'Egitto nella quale venivano riportate le parole del medico Mohammed Abu Ola: "Il Liverpool ci ha informati in merito alle condizioni di Momo, che è stato sottoposto ai raggi X alla spalla. C'è una lussazione, un interessamento ai legamenti, ma siamo ottimisti in merito alla diagnosi finale e sul fatto che Salah partecipi al Mondiale con l'Egitto". Parole che hanno acceso la speranza di un'intera nazione, prima del messaggio scritto sui social dallo stesso Salah: "E' stata una serata molto dura, ma sono un combattente. Nonostante le difficoltà, sono fiducioso che sarò in Russia per rendervi tutti orgogliosi. Il vostro amore e supporto mi daranno la forza di cui ho bisogno".