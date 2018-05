Argentina, Sampaoli incontra Dybala e Higuain: la coppia sarà al Mondiale

3 maggio 2018

Mondiale sempre più vicino per Dybala e Higuain, che mercoledì hanno ricevuto a Torino la visita di Jorge Sampaoli, c.t. dell'Argentina. Un incontro di quasi tre ore, nel quale l'allenatore - come riferiscono i media argentini - avrebbe confermato a entrambi la convocazione per Russia 2018. Un'ottima notizia per i due attaccanti bianconeri, che fino ad oggi non avevano ancora ricevuto alcuna garanzia.

Entro il prossimo 14 maggio Sampaoli dovrà comunicare alla Fifa una prima lista di 35 giocatori preconvocati, nella quale certamente saranno inseriti Dybala e Higuain. Poi, il 4 giugno, il numero verrà ridotto e saranno scelti i definitivi 23 che voleranno in Russia. In Argentina sono certi che il colloquio di mercoledì abbia definitivamente convinto il c.t. a puntare sulla coppia juventina per il Mondiale, anche perché un vice Messi (Dybala) è necessario in un torneo lungo un mese così come le certezze - per qualità ed esperienza - garantite dal Pipita sono oggi imprescindibili.



Diverso, invece, il discorso riguardante Icardi, che nelle prossime ore riceverà a Milano la visita del commissario tecnico. Mauro dovrebbe essere inserito nella lista dei 35, ma la sua partecipazione in Russia è tutt'altro che sicura visto che la concorrenza in attacco è parecchia. Sampaoli a Milano verificherà anche le condizioni del milanista Biglia e poi raggiungerà Roma per parlare con Fazio e Perotti: un tour europeo, quello dell'allenatore, iniziato due settimane fa per chiarirsi le idee in vista di un Mondiale nel quale l'Albiceleste ha tutte le intenzioni di tornare sul trono.