Inghilterra, Hodgson: "Pareggio dal sapore di sconfitta"

11 giugno 2016

L' Inghilterra ha steccato all'esordio a Euro 2016 e nonostante una buona partita non è andata oltre l'1-1 a Marsiglia contro la Russia . "Questo pareggio assomiglia molto a una sconfitta - ha commentato amaramente il ct Hodgson -. Sono riusciti a pareggiare e quella è stata una pillola amara da ingoiare. Non credo che il loro gol sia arrivato per una cattiva gestione nostra del pallone, abbiamo giocato bene e meritavamo di vincere".

"Concedere il gol del pareggio a un minuto dalla fine ti lascio l'amaro in bocca - ha commentato Hodgson a fine partita -, ancora di più dopo una bella partita. Abbiamo rallentato solo il primo quarto d'ora della ripresa ma per il resto siamo stati in totale controllo del match. L'unica cosa positiva è che il loro gol non è arrivato per un nostro errore".



Nonostante il mezzo passo falso il ct inglese è contento: "Abbiamo giocato una buona partita e il primo tempo abbiamo espresso il nostro miglior calcio. Siamo stati sfortunati a non segnare il raddoppio e questo pareggio ha il sapore di una sconfitta".