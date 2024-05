Dinamo Bucarest truffata dai gemelli Ié? Preso Edgar, ma gioca Edelino

LA STORIA

Clamoroso scambio di persone nel campionato rumeno. L'ex Barcellona e Sporting avrebbe mandato il gemello a giocare al suo posto

© Foto da web Di scambi d'identità di gemelli ne è pieno il mondo, in ogni ambito. Dalla realtà ai film, tra battute e truffe, spesso due fratelli completamente identici attirano su di sé storie più o meno credibili. Quanto successo alla Dinamo Bucarest però è pazzesco. Stiamo parlando dei fratelli gemelli Ié - precisamente Edgar, passato da Sporting Lisbona e Barcellona ed Edelino, 30enni della Guinea Bissau. Il primo, Edgar, presente nell'ultima Coppa d'Africa è stato acquistato dalla Dinamo Bucarest, ma in Romania l'ex Barcellona effettivamente non è mai andato.

Dietrofront? Infortunio? Macché. Edgar a Bucarest ha mandato il fratello Edelino - secondo quanto racconta Marca -, calciatore decisamente meno brillante rispetto al nazionale africano e semiprofessionista in Polonia.

I dubbi alla Dinamo Bucarest - oltre che per le doti calcistiche rivedibili - sono arrivati per il parlare solo portoghese di Ié, quando la carriera di Edgar - il presunto acquisto - lo ha visto lontano da Lisbona da tanti anni tra Spagna, Francia, Turchia e Olanda. La scoperta della presenza di un gemello poi non ha fatto altro che alimentare i sospetti e favorire le indagini.

Alla richiesta di consegna della patente, Ié della Dinamo Bucarest si è rifiutato. In attesa di sviluppi, la storia fa già notizia da sé.