Gianni Morandi: "A Bologna stesso entusiasmo del 1964, spero che Motta rimanga"

Gianni Morandi, grande tifoso ed ex presidente onorario del Bologna dal 2010 al 2014, si unisce ai festeggiamenti per lo storico traguardo della qualificazione alla Champions League. "A Bologna in questi giorni si respirano la stessa aria e lo stesso entusiasmo che si respiravano quando vincemmo lo scudetto nel 1964... 'Il Bologna è uno squadrone che tremare il mondo fa'. Ricordo le trasferte insieme a Lucio (Dalla, ndr) quando giravamo gli stadi d'Italia per seguire la nostra squadra del cuore, adesso mi sto preparando a seguire il Bologna anche nelle trasferte europee e non prenderò altri impegni".