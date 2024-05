Bologna, addio a Segafredo? Zanetti: "No, negoziamo nuovo contratto"

L'ANNUNCIO

Il patron della Virtus mette a tacere le voci: "È semplicemente scaduto il vecchio contratto di sponsorizzazione e stiamo negoziando quello nuovo, restiamo a Bologna"

È stato tutt'altro che un dolce risveglio per i tifosi della Virtus Bologna: in mattinata era stata infatti pubblicata una nota stampa in cui la Segafredo Zanetti S.p.A. comunicava l'intenzione di non proseguire il rapporto di sponsorizzazione con le V Nere. Ma dopo qualche ora di apprensione, ci ha pensato direttamente Massimo Zanetti a spiegare la situazione ai microfoni de "Il Gazzettino".

"La società Segafredo Zanetti S.p.A., leader del settore del caffè, oggi annuncia la decisione di non rinnovare l'attuale contratto di sponsorizzazione in scadenza a giugno 2024 della Virtus Bologna - riportava la nota. Questa decisione è stata presa in seguito alla recente revisione della strategia commerciale e di marketing avviata in seguito al cambio di compagine azionaria del Gruppo con l'obiettivo di accelerare la crescita del marchio Segafredo in vari mercati internazionali".

Quindi il chiarimento del patron Zanetti: "È semplicemente scaduto il vecchio contratto di sponsorizzazione e stiamo negoziando quello nuovo, ma restiamo a Bologna e alla Virtus. Non cambierà niente".