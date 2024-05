Coppa Italia, Maresca arbitro della finale Atalanta-Juventus

Fabio Maresca è l'arbitro designato per dirigere la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta all'Olimpico di Roma. Il direttore di gara della sezione di Napoli ha già diretto i bianconeri in importanti sfide stagionali come il Derby d'Italia contro l'Inter a San Siro e l'ultimo della Mole finito 0-0 contro il Torino. Mai finora, invece, Maresca ha arbitrato l'Atalanta in questa annata tra Serie A e Coppa Italia.