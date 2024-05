Coppa Italia, finale dalla produzione tv da record in esclusiva su Mediaset

COPPA ITALIA

Ben 47 telecamere, il più alto impiego della storia, è 180 Paesi collegati per vivere lo spettacolo della finale tra Atalanta e Juventus

Sarà una finale di Coppa Italia da record quella di mercoledì 15 maggio 2024 allo stadio Olimpico di Roma, con Atalanta e Juventus che si sfideranno per ottenere il titolo sotto gli occhi di 180 Paesi. Oltre al sold out dello stadio, infatti, la produzione televisiva permetterà a numerosi Paesi di avere il proprio sguardo sull'Olimpico in uno spettacolo unico e immersivo, in grado di coinvolgere gli appassionati. Spettacolo che potrà essere vissuto in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

Lo stadio Olimpico di Roma, infatti, si prepara a ospitare la finale di Coppa Italia con la Lega Serie A che si appresta a mettere in campo il massimo sforzo produttivo. In vista del capitolo conclusivo della Coppa verranno messe in campo modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere mai usate prima in una partita di calcio e droni. Strumenti che accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l'evento, dal pre-gara fino ai festeggiamenti per la conquista del trofeo.

La grande produzione televisiva vedrà l'impiego sul campo di ben 47 telecamere, un record per una gara organizzata in Italia da Lega Serie A, considerando, oltre alle telecamere della Host Production (29), quelle del canale tematico dei Club (3), di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset (8) e di alcuni dei Broadcaster internazionali presenti live sul posto e le camere utilizzate per la realizzazione del Magazine internazionale e dei contenuti speciali a uso social media. Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, Maresca arbitro della finale Atalanta-Juventus

Inclusi nella configurazione, oltre alla Steadycam "Sony Venice 2 con ottica Fujinon 25-1000mm" collocata retroporta, le cui immagini saranno proposte nei replay con grafica brandizzata "Frecciarossa Cam", un Gimbal aggiuntivo che monta la nuovissima "Sony Burano" con ottica cinematografica, un drone FPV e la Robycam che consente immagini aeree sempre più vicine al terreno di gioco.

Nel pre-gara e nell'intervallo, sui maxischermi dello stadio verranno proposte immagini dei tifosi sugli spalti che daranno vita alla "Philadelhpia Friends Cam". Una grande novità sarà portata dall'utilizzo della "Referee Cam", che permetterà agli spettatori da casa di immedesimarsi nel punto di vista dell'arbitro nel pre-gara, grazie all'utilizzo di una microcamera ad alta risoluzione, del peso di soli 6 grammi. Sarà inoltre implementato un servizio ulteriore di "VAR Message", che permetterà di inviare dalla Video Operations Room dei messaggi istantanei (ad esempio "VAR Review"), all'orologio dell'arbitro, come già avviene per gli avvisi GOAL/NO GOAL del sistema GLT.

Sarà possibile utilizzare per la prima volta Grafiche in Augmented Reality, come head to head, focus player, line-up, team comparison, per riproporre in modalità accattivante, stile gaming, un set unico di dati statistici evoluti. Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, countdown per la finale: Juve e Atalanta dal presidente Mattarella

DE SIERVO: "FINALE SPETTACOLARE E INNOVATIVA"

"Questa edizione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa si prospetta la più spettacolare e innovativa mai trasmessa - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A -. Dalla visuale del punto di vista dell'arbitro nel pre-partita, alle interazioni col pubblico sugli spalti, le grafiche in realtà aumentata e il massimo numero di telecamere mai utilizzate da Lega Serie A in una partita in Italia, vogliamo offrire agli spettatori collegati da oltre 180 territori in tutto il mondo uno spettacolo unico e immersivo, in grado di coinvolgere gli appassionati e fargli provare tutte le emozioni dell'evento. Anche in questa occasione proporremo il più alto livello di tecnologia disponibile, utilizzando, primi al mondo in una partita di calcio, la nuovissima camera Sony Burano, che offrirà agli spettatori immagini al livello delle massime produzioni cinematografiche".

COPPA ITALIA, FINALE IN ESCLUSIVA MEDIASET

Il fischio d'inizio della finale è previsto alle ore 21.00, in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

E Mediaset, per l'occasione, scende in campo una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio Alessio Conti, Angiolo Radice, Gianni Balzarini e Daniele Miceli.

Sul Canale 20, l'avvicinamento alla partita comincerà dalle ore 20, con il pre-partita live della finale, condotto da Monica Bertini, con ospiti Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari. Il collegamento su Canale 5, live dall'Olimpico, a partire dalle ore 20.40.