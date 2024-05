Liga: il Barcellona batte la Real Sociedad, Xavi scavalca il Girona e torna secondo

SPAGNA

I blaugrana non sbagliano nel posticipo, con una rete per tempo a blindare la vittoria per 2-0: i gol di Yamal e Raphinha (rigore) sanciscono il sorpasso sul Girona

© Getty Images La 35a giornata della Liga viene sfruttata al meglio dal Barcellona, che approfitta del pari tra il Girona e l'Alaves per riportarsi al secondo posto. I blaugrana, alla vigilia del turno infrasettimanale, battono 2-0 la Real Sociedad nel posticipo del lunedì. Xavi e i suoi comandano a lungo la gara e la sbloccano con Lamine Yamal (40'), per poi raddoppiare nel recupero con Raphinha (93') su rigore. Il successo porta il Barça a quota 76 punti.

Dopo aver sofferto in un avvio equilibrato, rischiando grosso sulle sfuriate di Sheraldo Becker (che si vede annullare un gol), i blaugrana prendono progressivamente il comando del gioco. Merito di Lamine Yamal e Lewandowski, che sono i primi a impegnare Alex Remiro. Raphinha colpisce il palo e la rete del Barça, che era nell'aria, arriva al 40': Gundogan ispira per Lamine Yamal, che incrocia con precisione alle spalle del portiere. Nella ripresa la Real Sociedad insegue il pari e lo manca sia con Kubo che con Brais Mendez, mentre Raphinha è l'uomo chiave per il Barcellona. Il brasiliano incendia la corsia offensiva e impegna in due occasioni Alex Remiro, prima di raddoppiare nel maxi-recupero: Odriozola tocca col braccio e sul dischetto va proprio l'ex Leeds, che non sbaglia al 93'. Xavi esulta per la vittoria e per il 2-0 sulla Real Sociedad, che valgono doppio: il suo Barça scavalca infatti il Girona, che aveva pareggiato con l'Alaves, portandosi a 76 punti al secondo posto. Si ferma a quota 54 e resta settima, invece, la Real Sociedad: se il campionato finisse oggi, i txuri-urdin disputerebbero la Conference League, ma il Betis sesto dista solo un punto.