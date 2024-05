LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Locatelli assist insufficiente, Kumbulla vietato ai minori, Pulisic risponde ai messaggi

Franco Piantanida e le sue pagelle anche per questa 36esima giornata di serie A. Per Pressing, il professore di SportMediaset ha dato i voti ai protagonisti delle partite del weekend.

SAMBIA 7

Tocca 55 palloni, il migliore dei suoi, il migliore tra l’altro finisce sulla testa di Pierozzi per l’1-0. Ora, non è che una partita può sovrastare il suono di una stagione da gesso sulla lavagna, ma con un pomeriggio da rumore bianco per una volta farà dormire bene la Salernitana.

ANGUISSA 4

Coperto dai fischi al momento del cambio, non basta? Il più fischiato di tutta la stagione del Napoli? Non basta? Quando lo stadio canta “Aurelio cacciali tutti”, qualcuno avrebbe proseguito con… ma prima di tutti Anguissa.

MANDAS 9

Come si dice in “calciomercatese”, prima c’è stato un sondaggio del Manchester United poi Guardiola, secondo lo stesso dizionario, avrebbe contattato l’entourage e dopo la partita con l’Empoli dovremmo essere alla pagina “è in cima alla lista” sì ma di diciotto squadre…

ARNAUTOVIC 7

Per l’Inter la scuola del campionato è chiusa da tre settimane, ma per qualche alunno sono in corso gli esami di riparazione nelle materie lasciate un po’ indietro durante la stagione. Basterà per ripresentarsi in classe il 17 agosto o troverà il banco occupato da qualcun altro? Mmmmmmh…

LOCATELLI 5

È il voto senza commento della settimana, nonostante l’assist.

THAGO MOTTA 10

Paura di fallire? No.

Dialogo interno negativo? No.

Ossessione per gli errori del passato? Proprio no.

Sensazione d’incompetenza? Mai.

Paura di essere considerato impostore? Fatti altrui.

Tendenza al perfezionismo ed esagerazione nella preparazione di qualsiasi cosa? Ecco, questi sono gli unici due sintomi da sindrome dell’impostore che potrebbe accusare il suo Bologna in Champions League.

SAVVA 8

17 anni, esordio in Serie A, sette minuti, gol. Come i Pink Floyd in Time: “Nessuno gli ha detto quando iniziare a correre / ha perso lo sparo della partenza / è già diventato adulto”.

PULISIC 8,5

Allora, ha un telefono per la famiglia senza app social, un telefono invece con Instagram (etc, etc) che non usa tutti i giorni e un altro che ha preso sabato sera per rispondere a tutti quelli che non credevano potesse fare 15 gol e 8 assist tra tutte le competizioni. A noi ha già risposto.

KUMBULLA 0

Attenzione, il video dell’autogol contiene immagini che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni spettatori. Per i minorenni è consigliata la visione con la presenza di un adulto.

DE KETELAERE 9

Fammelo dire. Non dirlo. No, fammelo dire. Ti consiglio di non dirlo. Ma fammelo dire lo stesso, dai, chissenefrega: Leao 8 gol in campionato De Ketelaere 9