Basket, playoff Serie A: la Virtus vola sul 2-0, ancora sconfitta Tortona  

BASKET PLAYOFF

Belinelli trascina le V nere, che sono le più lucide nella battaglia degli ultimi secondi. Nasce così il successo per 83-77, che bissa quello di gara-1

© X Virtus La Virtus Bologna non sbaglia neanche nel secondo appuntamento coi quarti dei playoff di Serie A di basket, che vede le V nere bissare il successo sulla Bertram Derthona Tortona. I piemontesi lottano e riaprono più volte la sfida, l'ultima delle quali nei secondi finali, ma sono poco lucidi nei momenti chiave del match. Vince 83-77 la Virtus, che vola sul 2-0 grazie al contributo di Belinelli: 22 punti per la stella azzurra, che risulta decisiva con Mickey (17).

La Virtus Bologna non sbaglia un colpo e, in un match combattuto, ha nuovamente la meglio sulla Bertram Derthona: 83-77 e 2-0 nella serie, che potrebbe già chiudersi giovedì in Piemonte. Spingono sin dai primissimi istanti le V nere, forti del successo in gara-1 e vogliose di far esultare il loro pubblico: Mickey apre i giochi con una tripla, ma i tortonesi non demordono e pareggiano con Strautins. Regna l'equilibrio e Radosevic prova a spezzarlo con una tripla che vale il +2 per la Bertram, subito raggiunta da Belinelli (14-14) prima dell'allungo-Virtus: Pajola chiude il primo quarto sul 18-14. Nel secondo periodo Bologna scatta meglio e decolla con un parziale di 8-0, che vale il +12 sul 26-14. Servono cinque minuti per veder segnare la Bertram Derthona, che da qui in poi è una furia: Obasohan e Radosevic accorciano sul 32-30 a metà gara. La ripresa inizia all'insegna dell'equilibrio, che dura a suon di risposte e controrisposte fino al 43-43.

Qui scattano i felsinei, che firmano il +5 con Belinelli (tripla) e Mickey, per poi mantenerlo: Abass allunga sul 61-52 prima dell'ultimo canestro del quarto, firmato da Radosevic (61-54). Si arriva così all'ultimo periodo con un margine di sicurezza per le V nere, che sembrano in pienissimo controllo quando Lundberg firma il +12 da tre (69-57). Qui si scatenano Baldasso e Ross, che riportano Derthona sul -3 (69-66) e riaprono una gara entusiasmante. I minuti finali sono concitati, con Bologna che vola sul +9 (78-69) e si fa riavvicinare con un parziale di 7-0. A ventidue secondi dal termine la Bertram insegue per due punti (78-76), ma è poco lucida nella gestione dei possessi e dei liberi. Esulta così la Virtus, che vince 83-77 con 22 punti di Belinelli e 17 di Mickey: giovedì, in casa dei rivali, potrebbe arrivare il passaggio in semifinale.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BERTRAM DERTHONA 83-77 (18-14, 32-30, 61-54)

Virtus Segafredo Bologna - Cordinier 14 (3/5, 1/3, 5/5 tl), Belinelli 22 (1/3, 3/7, 11/11 tl), Hackett 1 (0/2, 0/2, 1/2 tl), Mickey 17 (4/7, 1/2, 6/8 tl), Dunston 10 (3/4 da 2, 4/6 tl), Lundberg 8 (2/3, 1/5, 1/2 tl), Pajola 2 (1/4, 0/1), Polonara 2 (1/2, 0/2), Zizic (0/1 da 2), Abass 7 (1/3, 1/3, 2/2 tl). N.e. Mascolo, Lomazs. All. Banchi.

Bertram Derthona - Zerini 8 (0/1, 2/2, 2/2 tl), Ross 7 (2/3, 1/4, 0/1 tl), Strautins 14 (2/7, 1/6, 7/7 tl), Kamagate, Obasohan 13 (3/7, 1/5, 4/4 tl), Dowe 7 (1/3, 1/4, 2/2 tl), Candi 3 (0/1, 1/3), Baldasso 10 (1/2, 2/8, 2/3 tl), Weems 6 (2/4, 0/2, 2/2 tl), Radosevic 9 (1/1, 2/4, 1/2 tl). N.e. Tavernelli, Errica. All. De Raffaele.