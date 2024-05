Nazionale, Zaniolo ko con l'Aston Villa: Europeo a forte rischio

A un mese esatto dall'inizio dell'Europeo in Germania non arrivano buone notizie per Luciano Spalletti. Nicolò Zaniolo infatti ha subito una frattura al metatarso del piede sinistro durante il match di Premier League fra Aston Villa e Liverpool che ne mette a forte rischio la presenza nella lista dei 26 convocati del ct azzurro. L'ex Roma è atteso in Italia per nuovi accertamenti per capire i tempi di recupero e la reale entità dell'infortunio, ma le prime sensazioni parlano di stagione finita e di circa un mese di stop, tempistica che lo escluderebbe automaticamente dalla spedizione azzurra per la Germania.