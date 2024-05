Basket, playoff Serie A: Venezia rialza la testa e pareggia la serie con Reggio Emilia   

BASKET PLAYOFF

La Reyer si impone per 83-75 dopo la sconfitta in gara-1, ora il quarto di finale si sposta in casa della UnaHotels

© X Reyer Venezia In gara-2 della sfida ai quarti di finale dei playoff di Serie A di basket vince Venezia, che pareggia i conti nella serie del quarto di finale contro Reggio Emilia imponendosi con il punteggio di 83-75. La Reyer indirizza la gara fin dal primo periodo, aumentando poi il divario grazie a un grande Tucker e a un super Spissu da 18 punti totali. Non sono bastati i 26 di Galloway alla UnaHotels. La serie ora si sposta al Palabigi di Reggio.

Pareggia i conti Venezia, che dopo la sconfitta all’esordio nei playoff si prende gara-2 e va sull’1-1 nel quarto di finale contro Reggio Emilia. Pronti via e i padroni di casa provano subito a premere forte, con Casarin che sale in cattedra e infila cinque punti in rapida successione. La UnaHotels prova a rimanere aggrappata alla sfida grazie all’intensità messa in campo da Chillo, ma alla prima pausa breve i veneti comandano sul 23-16. Tucker e Heidegger continuano il grande lavoro dell’Umana nel secondo quarto, allungando anche oltre i quindici punti di vantaggio. Gli emiliani faticano a rincorre il grande ritmo degli uomini di Spahija, e le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 43-29. Al rientro in campo dopo la pausa più lunga il match è decisamente più equilibrato, con la Umana che mantiene l’ampio vantaggio grazie ad un super Spissu e al solito Tucker. Weber e Galloway provano tiepidamente a tenere in vita Reggio Emilia, che però a dieci minuti dal termine insegue di quasi venti punti, sul 64-45. Nel periodo conclusivo i biancorossi provano a dare il via alla rimonta: Venezia fatica a gestire il vantaggio, con Galloway che è una furia e trascina di forza i suoi fino al -6 a poco più di tre minuti dalla fine. Spissu e Kabangele sono lucidi nel finale, e riescono a portare la Reyer al successo per 83-75. Vince Venezia e porta la serie sull’1-1, ora il quarto di finale si sposta a Reggio Emilia.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 83-75 (23-16, 43-29, 64-45)

Umana Reyer Venezia – Spissu 18 (2/5, 3/5, 5/7 tl), Casarin 8 (2/2, 1/2, 1/2 tl), Kabangele 15 (5/7, 5/7 tl), Tucker 10 (3/5, 0/2, 4/6 tl), Simms 3 (0/2, 1/4); Heidegger 9 (0/3, 3/6), De Nicolao (0/1 da 2), Wiltjer 10 (1/3, 2/3, 2/2 tl), Tessitori 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl), Parks 6 (2/2, 0/2, 2/4 tl), Brooks (0/1 da 2). N.e. Janelidze. All. Spahija.

UnaHotels Reggio Emilia – Galloway 26 (2/3, 5/10, 7/7 tl), Weber 9 (4/6, 0/1, 1/2 tl), Black 8 (4/4 da 2, 0/2 tl), Atkins (0/1, 0/5), Vitali 2 (1/1, 0/2, 0/2 tl); Smith 5 (0/3, 1/5, 2/2 tl), Uglietti 9 (2/4, 1/2, 2/2 tl), Grant 7 (2/3 1/3), Faye (0/4 tl), Chillo 9 (0/1, 3/4). N.e. Bonaretti, Cipolla. All. Priftis.