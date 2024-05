Coppa Italia, le statistiche della finale Atalanta-Juventus

coppa italia

I nerazzurri cercano la rivincita dell'anno scorso, i bianconeri possono alzare il trofeo per la quindicesima volta

● Atalanta e Juventus si affrontano in una finale solo per la seconda volta tra tutte le competizioni, dopo quella, sempre in Coppa Italia, vinta dai bianconeri il 19 maggio 2021 al MAPEI Stadium per 2-1, con le reti di Kulusevski e Chiesa per il club piemontese e un gol di Malinovskyi per la Dea.

● Questa sarà la sesta finale di Coppa Italia nella storia dell’Atalanta. Dopo aver vinto il trofeo nella sua prima finale del torneo nel 1962/63 contro il Torino (per 3-1 con Paolo Tabanelli allenatore), la Dea ha perso tutte le quattro finali successive della coppa nazionale (1986/87, 1995/96, 2018/19 e 2020/21).

● L’ultimo trofeo vinto dall’Atalanta è stato quello della Serie B 2010/11 con Stefano Colantuono allenatore (1° posto in quel campionato).

● Con la conquista della finale anche in Europa League, che si disputerà il 22 maggio contro il Bayer Leverkusen a Dublino, per la prima volta nella sua storia l’Atalanta giocherà due finali di due competizioni ufficiali diverse in una singola stagione.

● La Juventus è sia la squadra che ha disputato più finali (21 prima di questa) nella storia della Coppa Italia sia quella che ha vinto più volte la competizione (14). Più nel dettaglio, i bianconeri hanno sollevato il trofeo in cinque delle ultime sette finali che hanno giocato in Coppa Italia.

● Massimiliano Allegri potrebbe diventare il primo allenatore nella storia a vincere cinque volte la Coppa Italia – fin qui a quota quattro anche Sven-Göran Eriksson e Roberto Mancini.

● Gian Piero Gasperini potrebbe diventare l’allenatore più “anziano” a vincere la Coppa Italia: 66 anni e 109 giorni il giorno del match.

● La Juventus ha realizzato 13 gol in questa stagione della Coppa Italia, l’ultima edizione in cui i bianconeri hanno segnato più reti nel torneo risale al 2001/02 (17).

● Soltanto due giocatori hanno segnato con la maglia dell’Atalanta in finale di Coppa Italia: Angelo Domenghini (tripletta contro il Torino il 2 giugno 1963) e Ruslan Malinovskyi (una rete contro la Juventus il 19 maggio 2021).

● Dusan Vlahovic e Federico Chiesa hanno già segnato in finale di Coppa Italia con la maglia della Juventus (il serbo contro l’Inter l’11 maggio 2022, l’italiano contro l’Atalanta il 19 maggio 2021), solo due giocatori bianconeri hanno trovato il gol in due edizioni diverse della finale del torneo: John Charles (1958/59 e 1959/60) e Savino Bellini (1937/38 e 1941/42)