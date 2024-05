Serie A: la Fiorentina rimonta il Monza, è sorpasso al Napoli

FIORENTINA-MONZA 2-1

Djuric porta avanti i biancorossi, che si chiudono in difesa e subiscono la rimonta: Nico Gonzalez pareggia i conti, Arthur sigla il 2-1 che vale la vittoria al 79'

La 36a giornata della Serie A si chiude con l'esultanza della Fiorentina, che ottiene una preziosa vittoria casalinga. I viola, che erano passati in svantaggio dopo soli nove minuti con la rete di Djuric, rimontano e vincono 2-1 contro il Monza. Il trascinatore è Nico Gonzalez, che pareggia al 32' e risveglia i suoi, capaci di siglare il gol-vittoria con Arthur al 79'. I viola salgono a quota 53 punti e sono ottavi: scavalcato il Napoli.

LA PARTITA

Esulta in rimonta la Fiorentina, che ottiene una grande vittoria al Franchi: i viola sconfiggono 2-1 il Monza e salgono all'ottavo posto, che garantirebbe l'accesso alla Conference. Settimana prossima, contro il Napoli, Italiano e i suoi potrebbero tagliare fuori gli ex campioni d'Italia dalle coppe. Inizia subito male la gara per i viola che, dopo aver avuto una chance con Nico Gonzalez, passano in svantaggio: Dany Mota pesca Djuric col traversone, il bosniaco incorna ed è 1-0. Da qui in poi il Monza si affida alle ripartenze e consegna il pallino del gioco alla Fiorentina, che inizia a rendersi pericolosa solo dopo la mezz'ora: il primo squillo è di Castrovilli, e al 32' ecco il pari. Lo firma Nico Gonzalez, che appoggia in rete di testa sfruttando il traversone di Barak e sigla l'1-1. L'argentino sfiora anche il vantaggio, mentre Martinez Quarta spreca nel recupero.

Nella ripresa il Monza effettua cambi difensivi e la Fiorentina comanda completamente il gioco, sfiorando la rete con Mandragora. I viola meriterebbero il vantaggio e lo ottengono al 79', con una sontuosa azione personale di Arthur: l'ex Juve e Barça si invola e colpisce con un perfetto rasoterra, che non lascia scampo a Di Gregorio. Non segnava da tre anni, dopo l'unica rete coi bianconeri in Serie A, e il suo gol ha un'importanza capitale. Il Monza non si rende infatti più pericoloso e perde 2-1, restando in 12a posizione con 45 punti, mentre la Fiorentina entra tra le migliori otto: i viola scavalcano il Napoli (51) e salgono a 53 punti, concedendosi un match point europeo nel prossimo turno. Sconfiggendo i ragazzi di Calzona, la qualificazione in Europa sarebbe sicura ancor prima della finale di Conference contro l'Olympiacos che, in caso di vittoria, consegnerebbe ai toscani l'accesso all'Europa League.

LE PAGELLE

Nico Gonzalez 7 - Italiano continua a rimproverarlo dalla panchina per spronarlo ad essere continuo nell'arco del match, ma quando si accende son guai. Segna la rete che rimette in gioco la Fiorentina ed è decisivo anche nel finale.

Arthur 6.5 - Torna alla rete in Serie A dopo tre anni e il suo gol ha un enorme impatto: la Fiorentina sale in ottava posizione e, se il campionato finisse oggi, sarebbe certa quantomeno della Conference. Di pregevole fattura il suo tiro.

Mandragora 6.5 - Italiano l'ha trasformato in incursore e l'ex Toro dimostra per l'ennesima volta la bontà dell'intuizione del suo tecnico, sfiorando due volte la rete.

Birindelli 5.5 - Consegna completamente la corsia destra a Nico Gonzalez, faticando a tenere l'argentino. Palladino lo sostituisce, ma la musica non cambia.

Colpani 5 - Prestazione ampiamente sottotono dell'ex atalantino, che è molto lontano dai fasti d'inizio stagione. Da esterno non riesce a incidere, le cose non migliorano quanto si accentra. Insufficienza piena.

IL TABELLINO

FIORENTINA-MONZA 2-1

FIORENTINA (4-2-3-1) - Terracciano 6; Kayode 6 (35' st Faraoni sv), Martinez Quarta 6.5, Milenkovic 6, Parisi 6 (35' st Biraghi sv); Arthur 6.5 (35' st Duncan sv), Mandragora 6.5; Nico Gonzalez 7, Barak 6.5, Castrovilli 6 (28' st Beltran 6); Nzola 5.5 (17' st Kouamé 6).

A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodò, Bonaventura, Lopez, Ranieri, Infantino, Comuzzo. All. Italiano.

MONZA (4-2-3-1) - Di Gregorio 6; Birindelli 5.5 (19' st Pereira 5.5), Izzo 5.5, Pablo Marì 6 (28' st D'Ambrosio 6), Kyriakopoulos 5.5 (1' st Caldirola 6); Bondo 6.5, Pessina 6; Colpani 5 (37' st V. Carboni), Mota 6.5 (19' st Akpa-Akpro 6), Zerbin 5.5; Djuric 6.5.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Gagliardini, Colombo, Caprari, Ferraris, Vignato. All. Palladino.

Arbitro: Zufferli.

Marcatori: 9' Djuric (M), 32' Nico Gonzalez (F), 34' st Arthur (F).

Ammoniti: Parisi (F), Bondo (M).



LE STATISTICHE

• Con il gol di Arthur contro il Monza, sono saliti a 18 i marcatori diversi della Fiorentina - record in questo campionato (nei maggiori cinque tornei europei in corso meglio solo il Newcastle a 19); soltanto una volta nella loro storia in Serie A, i viola hanno avuto più giocatori differenti in gol in una singola stagione: 21 nel 2014/15.

• Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), tra gli attaccanti che hanno segnato più di 15 gol in Serie A, Milan Djuric è quello che, in percentuale, ne ha realizzati di più di testa (65%, 11 su 17).

• Nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Harry Kane (otto) e Duván Zapata (sette) contano più gol di testa di Milan Djuric (sei).

• Secondo gol in Serie A per Arthur, il primo con la Fiorentina, dopo quello con la Juventus datato 24 gennaio 2021 (vs Bologna, 1205 giorni fa).

• Nicolás González ha segnato almeno un gol in ognuna delle ultime due partite giocate in Serie A (dopo la doppietta vs il Sassuolo) e non succedeva dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (tre gare di fila in quel caso).

• Considerando i maggiori cinque campionati europei in corso, solo il Bayern Monaco (18) ha segnato più gol di testa rispetto alla Fiorentina (17 come l’Arsenal).

• La Fiorentina ha vinto tre delle ultime quattro partite in Serie A (1P), tanti successi quanti quelli fatti registrare nelle precedenti 14 gare nel massimo campionato (5N, 6P).

• Tra le squadre che non contano clean sheet casalinghi nel 2024, nei maggiori cinque campionati europei, nessuna squadra ha giocato più partite tra le mura amiche della Fiorentina (nove) nel periodo considerato.

• Dany Mota ha preso parte a sette gol in questa Serie A (quattro reti e tre assist), una in più rispetto a quanto fatto nella stagione 2022/23 nel massimo campionato (sei – cinque gol e un passaggio vincente).

• Antonin Barak, autore dell'assist per Nico González, ha partecipato ad almeno un gol in due partite casalinghe consecutive in Serie A (marcatura e assist vs Sassuolo prima del passaggio vincente odierno vs Monza) per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2021, con la maglia dell'Hellas Verona (due anche in quel caso).