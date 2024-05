Giro d'Italia, Valentin Paret-Peintre vince in solitaria la 10a tappa

CICLISMO

Il francese della Decathlon AG2R ha staccato nel finale il connazionale Romain Bardet

© Getty Images È doppietta francese sul traguardo di Bocca della Selva. Valentin Paret-Peintre ha staccato tutti sulla salita finale completando una fuga da lontano e distanziando il connazionale Romain Bardet che ha così recuperato terreno in classifica generale, mentre nel gruppo maglia rosa soltanto Antonio Tiberi ha provato ad attaccare senza però compiere alcuna differenza e lasciando a Tadej Pogacar di conservare agevolmente la maglia rosa.

Via libera alla fuga sin dall'inizio grazie alle intenzioni espresse dall'UAE Team Emirates che ha consentito ai battistrada di prendere sino a sei minuti nonostante la possibilità di far rientrare in classifica alcuni corridori. Ad attaccare ci hanno quindi pensato Tobias Foss (INEOS Grenadiers), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Simone Velasco (Astana), Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Cofidis), Aurelien Paret-Peintre e Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R), Esteban Chaves (EF), Enzo Paleni (Groupama – FDJ), Marco Frigo (Israel Premier Tech), Andrea Bagioli e Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Will Barta (Movistar), Julian Alaphipippe e Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Romain Bardet, Chris Hamilton e Kevin Vermaerke (Team DSM), Alessandro De Marchi e Filippo Zana (Team Jayco AlUla), Mattia Bais (Team Polti Kometa), Jan Tratnik (Team Visma-lease a bike), Domenico Pozzovivo, Luca Covili e Filippo Fiorelli (Bardiani) e Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) che sono andati avanti di comune accordo sino al traguardo volante di Guardia Sanframondi dove se n'è andato in solitaria Tratnik.

L'esperto sloveno ha preso circa un minuto di vantaggio sui diretti avversari guidati da Bardet, Valentin Paret-Peintre, Bagioli e Frigo. Avvicinandosi alla salita finale i due francesi si sono liberati dei corridori azzurri andando alla caccia della vetta della corsa, mentre dietro Pozzovivo provava da solo a chiudere il buco. A tre chilometri dal traguardo è scattato in solitaria Paret-Peintre che prima ha staccato Bardet e poi saltato Tratnik, con quest'ultimo che si è dovuto arrendere anche alla rimonta del francese. Un allungo decisivo che ha consentito a Paret Peintre di conquistare il primo successo nella Corsa Rosa con 30 secondi su Bardet e un minuto su Tratnik.

Quarta piazza in chiave tricolore per Andrea Bagioli davanti a Filippo Zana e Domenico Pozzovivo, rispettivamente settimo e ottavo, mentre dietro attaccava Tiberi, in grado di metter in crisi la maglia bianca vestita dal belga Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike), staccatosi proprio nell'ultimo chilometro. Nessuna novità per le prime posizioni della classifica generale con Tadej Pogacar che conserva la maglia rosa con 2'40" su Daniel Martinez (Bora-Hansgrohe) e 2'58" su Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers).