Domani il meeting di Savona può regalare grandi emozioni

Tra gli azzurri occhi puntati su Furlani, Dosso e Fabbri mentre Simonelli rinuncia per un piccolo fastidio muscolare

Domani tredicesima edizione del Meeting Internazionale di Savona che, auspicando un miglioramento delle previsioni meteo, potrebbe riservare grandi prestazioni per la presenza di atleti di grande spessore tecnico, a iniziare su tutti dal 19enne saltatore Mattia Furlani, medaglia d’argento per una peggior seconda misura ai mondiali indoor di Glasgow, che proverà ad avvicinare nel lungo quel fantastico 8,44 fatto l’anno scorso con un leggerissimo vento di troppo a 2,2 m/s, ricordando peraltro come il record italiano sia di Andrew Howe con 8,47 ottenuto nella finale mondiale di Osaka 2007.