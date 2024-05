Suggestione turca per Mourinho: avrebbe detto sì al Fenerbahce

© Getty Images

Josè Mourinho in Turchia è più di una semplice suggestione. Dopo l'addio alla Roma con tanto di esonero, lo Special One potrebbe ripartire dal Fenerbahce di Bonucci e Dzeko. Aziz Yildirim, candidato a diventare presidente dei gialloblù, riferisce il Mundo Deportivo, ha assicurato di avere già il sì dell'ex Inter e Chelsea per la prossima stagione. L'allenatore portoghese avrebbe accolto con favore la proposta pervenuta durante un recente incontro: per lui si tratterebbe della prima avventura in terra turca, precisamente la decima esperienza da allenatore.