Gasperini da Mattarella: "L'Atalanta è manifesto di meritocrazia"

"È per noi un onore e motivo di grande orgoglio essere ricevuti da lei, perché questo momento conferisce ancora più lustro all'atto finale di una competizione di assoluta rilevanza nel panorama calcistico italiano e non solo. Noi come club lo sappiamo bene avendone vinta una nel 1963. Oggi è una competizione ancora più grande prestigio, perché riconosce alle due finaliste la partecipazione alla Supercoppa in Arabia Saudita. Questa per noi è la terza finale negli ultimi cinque anni, un risultato straordinario per un club di provincia come il nostro. Ma anche per Bergamo e i tifosi bergamaschi, che ci seguono sempre con affetto in Italia e in Europa. Domani occuperanno tutti i posti a loro riservati allo stadio Olimpico". Così l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini nel suo discorso al Quirinale dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.