Taremi già in clima Inter, decide il derby e saluta: "La mia ultima partita col Porto"

All'ultimo minuto della sua ultima partita con la maglia del Porto ha segnato il gol che è valso il successo nel derby con il Boavista: così Mehdi Taremi ha chiuso i suoi quattro anni al Do Dragao e tra le lacrime di commozione ha annunciato il suo addio, per quanto ormai risaputo. L'attaccante iraniano, dopo 180 partite, 90 gol e 55 assist, si prepara a lasciare il Portogallo per approdare a Milano e vestire la maglia dell'Inter: "E' un momento emozionante perché è l'ultima al Dragao - ha dichiarato al termine del match - sarò sempre un tifoso del Porto dentro e fuori dal campo. Ho sempre cercato di fare il meglio per questo club, oggi abbiamo vinto il derby ed è stato bellissimo. Ho sempre rispettato i tifosi, per questo ho deciso di rimandare la firma del mio contratto del prossimo anno con la mia prossima squadra. So che i tifosi a volte erano arrabbiati con me, ma è normale. Li rispetto. Fino alla fine del contratto supporterò il Porto".