La Cina celebra lo scudetto e i sei derby vinti: a luglio Zhang porta l'Inter in Patria

Uno scudetto celebrato anche in Cina, e ci mancherebbe altro! Le foto e i video proiettatati sui grattacieli di Shanghai e Chongqing - con le immagini più belle della stagione, la gigantografia del presidente Steven Zhang, il riepilogo degli ultimi sei derby vinti etc. etc. - hanno fatto il giro del mondo, ma Suning ha deciso di andare oltre e di portare direttamente in Patria i campioni d'Italia. Il gruppo nerazzurro partirà infatti a fine luglio luglio con destinazione Chengdu per giocare due amichevoli - non c'è ancora l'ufficialità ma le avversarie dovrebbero essere Atletico Madrid e Psg - e fare poi rientro Italia a inizio agosto, forse dopo un passaggio a Shanghai e Nanchino. Manca solo l'annuncio, ma - come riporta oggi la Gazzetta dello Sport - la trasferta è certa malgrado buona parte della rosa interista tra metà giugno e metà luglio sarà impegnata tra Europeo e Coppa America.