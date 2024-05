Lega B, Balata: "Favorevoli ad authority indipendente". Campionato al via il 16-17 agosto  

© ipp

"Siamo favorevoli alla costruzione di un'authority indipendente e autorevole. Condividiamo la necessità di mantenere l'autonomia dello sport ma è forte l'esigenza di separazione tra il soggetto che regola e il soggetto che controlla". Così il presidente della Lega B Mauro Balata al termine dell'assemblea di Lega a proposito dell'authority che il Ministro dello Sport Andrea Abodi vuole creare per il controllo economico dei club di calcio e basket. "Il sistema va efficientato. Serve un passaggio a livello superiore - spiega il presidente della Lega di B - sul sistema controlli. Serve un salto di qualità che finora non c'è stato. Noi non abbiamo un giudizio precostituito". Nell'assemblea decise le date del campionato 2024-2025: via il prossimo 17 agosto con openday il 16. Sono previsti poi quattro turni infrasettimanali due serali e due diurni, quest'ultimi fissati per il 26 dicembre e l'1 maggio.