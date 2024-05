Lazio, Luis Alberto escluso dai convocati: il retroscena de Il Messaggero

LAZIO

Secondo il quotidiano romano i motivi dell’esclusione dello spagnolo contro l’Empoli sarebbero una lite con Tudor e il mercato

Dopo la vittoria contro la Salernitana, Luis Alberto aveva annunciato a sorpresa il proprio addio alla Lazio mandando su tutte le furie Claudio Lotito, poi il decisivo gol contro il Genoa con tanto di bacio allo stemma sulla maglia sembrava aver fatto rientrare il caso, ma ieri prima della gara contro l'Empoli lo spagnolo è stato escluso dai convocati per motivi disciplinari e oggi Il Messaggero ha rivelato quello che sarebbe il vero motivo dietro alla scelta di Igor Tudor.

"L'ho escluso per scelta tecnica" ha spiegato il tecnico prima della partita coi toscani senza dare troppe spiegazioni, ma specificando anche poi che "tornerà ad allenarsi con la squadra martedì per preparare il match contro l'Inter".

La scelta però secondo il quotidiano romano non sarebbe stata soltanto "tecnica", perché tra Tudor e il Mago ci sarebbe stato un duro faccia a faccia nell'allenamento di rifinitura di venerdì, quando il tecnico croato avrebbe sgridato lo spagnolo per scarso impegno e Luis Alberto gli avrebbe risposto a duro muso.

Ma il problema reale, sottolinea Il Messaggero, sarebbe che lo spagnolo, che lo scorso ottobre ha prolungato il contratto fino al 2027, avrebbe già un ricco accordo con un club del Qatar e per questo starebbe facendo di tutto per svincolarsi dalla Lazio a giugno. Un atteggiamento che non è sceso giù a Lotito, che non vuole assolutamente perderlo a zero e ha fissato il prezzo per la sua cessione intorno ai 15 milioni di euro.

