Attivisti fanno irruzione agli Internazionali d'Italia: entrano in campo e si cementano i piedi sui gradoni

Momenti di alta tensione agli Internazionali d'Italia dove tre attivisti ambientalisti di Fondo Riparazione sono scesi in campo per protestare durante il match fra l'americana Madison Keys e la romena Sorana Cirstea. Uno di loro si è presentato sulla terra rossa del Pietrangeli lanciando coriandoli bianchi sul terreno prima di esser allontanato dalle forze dell'ordine e controllato a vista da quest'ultime. L'attivista ha eluso i controlli e ha raggiunto il centro del campo raccogliendo da una busta a tracolla del materiale bianco per poi gettarlo sul campo. L'uomo è stato subito bloccato dagli addetti alla sicurezza e trascinato fuori dal terreno di gioco tra i fischi del pubblico. Subito gli addetti hanno provveduto a ripulire il campo, la partita è poi ripresa.