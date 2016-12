Euro 2016, Belgio-Irlanda 3-0: Italia aritmeticamente prima del girone

LA PARTITA

Una vittoria fondamentale per Hazard e compagni, che dopo la sconfitta nel primo turno con l'Italia erano costretti a vincere per non dire addio alle speranze di qualificazione. Nonostante il 3-0, però, la squadra di Wilmots non ha convinto del tutto, troppe le difficoltà nel primo tempo a scardinare la difesa di un'Irlanda che ha giocato con grande orgoglio e attenzione e che può recriminare per un intervento in area su Long che a conti fatti ha deciso la partita.

Un cambio per reparto rispetto alla sconfitta con l'Italia per, che in difesa sceglieal posto di Ciman, in mezzo lascia in panchinaa beneficio di Dembelè per avere più palleggio e copertura, e alle spalle dell'unica punta Lukaku schieraal posto di Fellaini e conferma i criticati. Un solo cambio, e forzato, invece per il ct, che perde per infortunioe al suo posto sceglie, dando ai suoi un'identità più difensiva rispetto all'ottimo esordio con la Svezia. In attacco di fianco a Long, "rivale" di Pellè al Southampton, c'è, autore del gol dell'illusione contro Ibra e compagni.Il Belgio è costretto a vincere per esigenze di classifica e per zittire le critiche piovutegli addosso dopo la sconfitta dell'esordio, gli uomini di Wilmots provano subito a prendere il possesso del gioco e a rendersi pericolosi dalle parti di Randolph, maè compatto e i giocatori di O'Neill fanno una tutto campo appena i palleggiatori avversari entrano in possesso del pallone. Il Belgio fa la partita ma fatica a rendersi pericoloso, le uniche occasioni nascono daida una sua punizione nasce un'azione che Hazard conclude calciando alto da ottima posizione, su un suo corner Vertonghen svetta di testa e Hoolahan salva sulla linea a portiere battuto. L'Irlanda si difende tenendo 10 uomini costantemente dietro la linea della palla e prova a ripartire sfruttando i lanci lunghi per l'instancabile, che è bravissimo a giocare di sponda e tenere in costante allarme l'incerta coppia dei centrali belga. Il primo tempo va in archivio senza grandi emozioni e nella ripresa le due squadre tornano in campo con gli stessi protagonisti dei primi 45'.L'Irlanda parte con un atteggiamento più aggressivo e sugli sviluppi di un corner protesta per un, il Belgio ne approfitta per ripartire in contropiede, De Bruyne sfonda con un gran numero sulla destra e serve in mezzo, che batte Randolph con un sinistro chirurgico e si sblocca., perchè l'Irlanda accusa il colpo, prova con orgoglio a riversarsi in avanti, ma dieci minuti dopo viene punita ancora da, che svetta tutto solo in mezzo all'area e chiude la gara. Il raddoppio infatti taglia definitivamente le gambe all'Irlanda, che lascia praterie agli avanti del Belgio e viene punita ancora in contropiede da, che serve in area aun pallone che l'attaccante dell'Everton non può sbagliare. Per la terza volta tutta la squadra corre verso la panchina diper esultare con il ct, con questa vittoria il passaggio agli ottavi è ipotecato, ma il Balgio deve ancora dimostrare di essere effettivamente tra le favorite della competizione.