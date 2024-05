Barcellona, nuovo dietrofront: Laporta vuole esonerare Xavi

dalla spagna

Secondo RAC1 la dirigenza blaugrana delusa dal cambio di umore del tecnico degli ultimi giorni. Si era parlato di Xavi anche per il Milan

Dopo aver annunciato prematuramente l'addio a fine stagione per poi averci ripensato, Xavi davvero potrebbe non allenare il Barcellona la prossima stagione: secondo RAC1 il club catalano è pronto a esonerarlo perché deluso dal suo comportamento degli ultimi giorni quando ha affermato che sarà dura lottare col Real Madrid mentre in precedenza aveva detto al presidente Laporta, che proprio per questo aveva accettato di confermarlo nonostante l'addio annunciato, di essere ottimista per la prossima stagione.

A fine gennaio Xavi aveva annunciato di voler lasciare la squadra a fine stagione, parlando di "mossa necessaria per ridare energia al gruppo". Già allora in Spagna in molti avevano pensato a una mossa per dare una scossa all'ambiente, in una stagione deludente sia in campionato (dopo la Liga vinta la scorsa stagione) sia in Europa, più che a una decisione ragionata ed è per questo che il pressing di Laporta e giocatori aveva riportato il sereno: lo scorso 25 aprile il tecnico aveva comunicato la retromarcia, dicendo che era carico per il futuro.

Tutto cancellato, almeno secondo quanto racconta RAC1: "Xavi non allenerà il Barça la prossima stagione" scrive la radio catalana di solito bene informata sulle cose blaugrana. Due i motivi che hanno irritato Laporta: il cambio di umore di Xavi, non più ottimista sulla sfida da lanciare al Real Madrid, e la convinzione di aver dato all'allenatore giocatori forti tra l'altro investendo molti soldi in un momento economico molto difficile per il club.

Secondo quanto fatto trapelare da Xavi, nessuno però al momento gli avrebbe manifestato la volontà di mandarlo via: si attendono conferme o smentite in tal senso. Xavi era stato anche accostato al Milan, ancora alla ricerca di un tecnico che sostituisca Pioli.

Vedi anche Calcio estero Barcellona, Xavi: "Resto, decisiva la squadra. Progetto vincente"