Nuoto, Summer McIntosh realizza il nuovo record del mondo nei 400 misti e prenota l'oro a Parigi

Summer McIntosh potrebbe diventare una delle grandi protagoniste delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024. La nuotatrice canadese ha lanciato già il guanto di sfida alle avversarie il Pan Am Sports Centre in corso a Toronto, ma soprattutto realizzando il nuovo record del mondo nei 400 metri misti. Dopo essersi già accaparrata il pass nei 200 e nei 400 metri stile libero, la 17enne nordamericana ha stupito ancora una volta tutti toccando la piastra in 4'24"38 e diventando la prima donna a infrangere il muro dei 4’25”.