Allenatore Milan, chi dopo Pioli? Fonseca prima scelta, ma rispunta Xavi dopo l'addio al Barça

LA SCELTA

La dirigenza rossonera al lavoro per chiudere l'accordo per il prossimo allenatore. Il tecnico del Lille è il favorito, ma non mancano le alternative

La Champions da conquistare con il Lille e poi il Milan. Questo sembra essere il programma del fine settimana per Paulo Fonseca, attualmente l'indiziato numero uno a prendere la panchina di Stefano Pioli nella prossima stagione. Nel casting rossonero, che ormai casting non è più, l'ex tecnico della Roma è la prima scelta anche se lo scenario è tutt'altro che definito. C'è da capire il futuro del Lille, con o senza Champions, ma anche da fare i conti con la concorrenza del Marsiglia che sul piatto del portoghese ha già messo un ricco contratto per la prossima stagione.

Per questo il Milan punta forte e con ottimismo su Fonseca, ma al tempo stesso non ha chiuso altre porte tutte rigorosamente rivolte verso un allenatore straniero. Dopo mesi di corteggiamento e mezze parole strappate, le quotazioni di Marcelo Gallardo sono in discesa. L'argentino ora all'Al Ittihad è il profilo preferito da Moncada, ma il trapelare di questo tentativo di accordo ha complicato i piani di una pista comunque non semplice come quella che porta a Sergio Conceiçao del Porto.

In diversi club importanti in Europa però sarà un'estate di cambiamento e i nomi di altissimo livello non mancano. Se Tuttosport ipotizza un lavoro sottotraccia della dirigenza rossonera per arrivare a un Mister X di altissimo livello, un big della Bundesliga o della Premier League in uscita, c'è da dire che l'ipotesi di contattare Thomas Tuchel in uscita dal Bayern Monaco è tramontata alla richiesta di 12 milioni di euro all'anno del tecnico tedesco.

Tuchel che potrebbe finire al Barcellona dopo l'incredibile epilogo della vicenda Xavi, dimissionario e convinto a rimanere in blaugrana per poi essere silurato dal presidente Laporta, con ufficialità dopo la sfida contro il Rayo Vallecano. Il profilo del tecnico basco può dunque rientrare nell'orbita della panchina del Milan.