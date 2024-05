F1, Verstappen: "Brutta giornata, difficile fare peggio di così"

© Getty Images

È un Max Verstappen profondamente insoddisfatto quello che si presenta ai microfoni dopo le prime due sessioni di prove libere del GP dell'Emilia Romagna a Imola, chiuse entrambe molto lontano dai tempi dei migliori: "Non c'era equilibrio in macchina, non mi sentivo a mio agio - le parole dell'olandese della Red Bull -. È stata una giornata molto brutta, anche nei long run. Se penso che le cose andranno meglio domani? Difficilmente può andare peggio di così...".