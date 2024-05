Inter, ecco perché Oaktree non vorrebbe il rifinanziamento con Pimco

l'intrigo

Secondo il Financial Times il fondo californiano avrebbe una percentuale sulla rivendita del club, cosa che non avverrebbe con il rifinanziamento con Pimco

L'accordo tra Suning e Pimco per il rifinanziamento del bond di Oaktree dovrebbe arrivare nelle prossime ore, la scadenza è prevista il 20 maggio, anche se il fondo californiano conferma di non vedere di buon occhio questa operazione portata avanti da Steven Zhang: le frizioni emerse ieri trovano conferma in un articolo del Financial Times che spiega le ragioni dietro al comportamento di Oaktree, ragioni di stampo fondamentalmente economico.

Secondo il quotidiano inglese una persona vicina a Oaktree ha fatto sapere che l'azienda "è stata di grande supporto e non ha reso le cose difficili a Zhang in questi tre anni ma c'è sempre stata l'aspettativa di una vendita del club". Difatti la struttura del prestito concesso nel 2021 avrebbe previsto la condivisione dei profitti in caso della cessione dell'Inter, cosa che - se Zhang chiuderà con Pimco - non accadrà, almeno nel breve periodo.

Un'altra fonte, riporta sempre il FT, afferma che Oaktree sarebbe preoccupata di come Suning possa contrarre un nuovo debito, ancora più alto del precedente (420-430 milioni), per di più con una terza parte, e questo quindi diminuirebbe il potenziale ricavo in caso di vendita dell'Inter, cosa che diverrebbe anche più difficoltosa vista la ramificazione del debito.

