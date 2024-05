Juventus, Allegri rischia l'esonero immediato: la giornata LIVE

ore di attesa

Il club riflette se cambiare subito dopo la sfuriata al termine della Coppa Italia, possibili risvolti legali. Montero è pronto

La clamorosa sceneggiata in finale di Coppa Italia, a cui è seguito l'alterco con il giornalista Guido Vaciago, possono costare caro a Massimiliano Allegri sin da subito. Se infatti era chiaro che il divorzio dalla Juventus si sarebbe consumato a fine stagione, tutto potrebbe essere anticipato già a oggi visto che il club bianconero sta riflettendo se esonerarlo subito per affidare la squadra a Paolo Montero nelle ultime due giornate di campionato. Gli aggiornamenti in diretta.

LA GIORNATA IN TEMPO REALE



ALLEGRI-JUVE, ADDIO SUBITO?

Sono ore delicate in casa Juventus, che riflette sul possibile allontanamento immediato di Allegri. Sul tavolo c'è anche una possibile questione legale: il club vuole capire se ci siano i margini per un licenziamento per giusta causa visto che i comportamenti nella serata della finale di Coppa Italia hanno creato un danno d'immagine. In ballo ci sono anche i 7 milioni di euro che la Juve dovrebbe al tecnico (in scadenza 2025) nel caso di un esonero. Resta aperta anche la possibilità di un'intesa tra Allegri e società, una sorta di buonuscita per un addio meno brusco per il tecnico e meno dispendioso per il club.

JUVE, MONTERO ATTENDE

In attesa è anche Paolo Montero, allenatore della Juve Under 19 e che ieri ha avuto un primo informale colloquio coi dirigenti per capire se affidargli la squadra nelle ultime due giornate di campionato. Oggi l'U19 dovrebbe partire per il Lazio dove domattina giocherà contro il Frosinone ma, con la sfida della prima squadra prevista lunedì a Bologna, teoricamente ci sarebbero i tempi tecnici anche per conciliare entrambe le cose, soprattutto se qualcuno dello staff interno curasse la seduta di Vlahovic e compagni tra oggi e domani.

ALLEGRI, FUTURO IN ARABIA?

Adesso o poi, è chiaro che il futuro di Allegri sarà lontano dalla Juventus. Già, ma dove? La Gazzetta dello Sport sottolinea come le sirene arabe - dopo il no del livornese della scorsa stagione - potrebbero tornare d'attualità, a suon di milioni.