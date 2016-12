Eicma 2015: come arrivare in Fiera

16 novembre 2015

IN METROPOLITANA

Non è possibile raggiungere il polo fieristico di Rho Fiera con un biglietto urbano.

Puoi scegliere tra i biglietti che trovi qua sotto.



Biglietto di andata e ritorno



Tariffa: 5,00 €



Valido per due viaggi da Milano fino alla stazione di Rho Fiera sulla Linea 1 della metropolitana rossa e viceversa, per una durata massima di 105 minuti ciascuno. In vendita tutti i giorni.

Il biglietto è valido per un solo viaggio in metro in andata/ritorno, e per tutti gli spostamenti nel Comune di Milano sia sui mezzi ATM, che sulle tratte gestite da Trenord, Passante ferroviario compreso.



Biglietto ordinario



Tariffa: 2,50 €



Valido per un viaggio da Milano fino alla stazione di Rho Fiera sulla Linea 1 della metropolitana, per una durata massima di 105 minuti. Il biglietto è valido per un viaggio da Milano fino alla stazione di Rho Fiera e viceversa sulla Linea 1 della metropolitana, per una durata massima di 105 minuti.

Il biglietto è valido per un solo viaggio in metro. Può essere utilizzato per tutti gli spostamenti nel Comune di Milano sia su tutti i mezzi ATM, che sulle tratte gestite da Trenord, Passante ferroviario compreso, e sulla M1 fino a Rho Fiera.



Biglietto giornaliero



Tariffa: 7,00 €



Validità: intera giornata della convalida senza limite al numero di viaggi da Milano fino alla stazione di Rho Fiera sulla Linea 1 della metropolitana rossa e viceversa. In vendita solo in occasione di manifestazioni fieristiche I biglietti per Fiera Milano sono disponibili presso le rivendite autorizzate, gli ATM Point e nelle biglietterie automatiche presenti in tutte le stazioni della metropolitana.



Club ATM: sconti speciali per gli abbonati annuali.

Ingresso ridotto a 13 euro invece di 18 euro.



Per maggiori informazioni e dettagli:

www.atm.it



Per chi arriva in TRENO, PASSANTE FERROVIARIO E AEREO, qui tutte le informazioni specifiche.