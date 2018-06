Mondiali 2018, in Germania vendono le salsicce del 7-1 al Brasile

25/06/2018

Il prossimo 8 luglio saranno 4 anni esatti dallo storico 7-1 che la Germania rifilò ai padroni di casa del Brasile. In onore di quella partita, passata alla storia come il 'Mineirazo', un'azienda tedesca ha messo in vendita una pacchetto speciale di salsicce (otto in totale, sette bianche e una marroncina) con le bandiere delle due nazionali e il risultato sulla confezione. Il prezzo è di quattro euro.