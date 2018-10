Su un trampolino da sci non si deve necessariamente sciare

22/10/2018

D'inverno viene usato per permettere agli sciatori di prendere la rincorsa e spiccare salti incredibili, ma un trampolino ha motivo di esistere anche con altri mezzi, e soprattutto, d'estate, vedere per credere: c'è chi (con la neve) ha optato per un salto in sella ad una motoslitta, e chi, con una superficie più asciutta, ha preferito una moto da cross. I più impavidi, ovvero i partecipanti del Red Bull 400, ne hanno invece affrontato uno a piedi, al contrario, sfidando la ripidissima pendenza per una gara di resistenza davvero dura. Scopri di più su Redbull.com