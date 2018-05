Russia 2018, Eroi Mondiali: Klose, il miglior realizzatore di sempre con 16 gol

24 maggio 2018

Miroslav Klose, l'attaccante che è entrato nella storia dei Mondiali per essere diventato, a Brasile 2014, il miglior realizzatore di sempre con 16 gol, superando Ronaldo il Fenomeno e Gerd Müller. Tutto dal 2002 al 2014, con tanto di trionfo nell'ultima edizione giocata battendo in finale l'Argentina (1-0). In Italia ha giocato nella Lazio ed è appena diventato allenatore dell'Under 17 del Bayern Monaco.