Le Mans FP1, tris Spagna al comando: Martin precede Acosta e Vinales

PROVE LIBERE 1

Il leader della classifica generale guida il gruppo in una soleggiata Le Mans

© Getty Images Il sole illumina il circuito Bugatti di Le Mans e Jorge Martin scalda la prima sessione di prove del Gran Premio di Francia con un miglior tempo da un minuto, 31 secondi e 421 millesimi. Seconda casella della classifica per il suo connazionale Pedro Acosta (+0.237) con la GasGas Tech3. Per il rookie spagnolo quello di Le Mans è una sorta di secondo Gran Premio casa, visto che il suo team è francese. Terzo per Maverick Vinales con la migliore delle Aprilia factory, staccato di 257 millesimi. Alle spalle dei tre spagnoli ci sono due italiani... di rosso vestiti: quarto tempo per Enea Bastianini con la Ducati Lenovo (vincitore due anni fa a Le Mans con la Desmosedici Gresini) e un ritardo di 416 millesimi dalla vetta, seguito ad ulteriori sedici millesimi dal compagno di squadra e tre volte campione della premier class Francesco Bagnaia che inizia quindi dalla top five la caccia al suo primo successo a Le Mans nella premier class (ha vinto in Moto2 nel 2018, l'anno del suo primo titolo iridato).

© Getty Images

Alle spalle dei primi cinque, la classifica dei tempi prosegue con Alex Marquez (Ducati Gresini), Aleix Espargarócon la Aprilia ufficiale, Brad Binder con la KTM Red Bull (scivolato a terra nel finale del turno) e due altre Ducati clienti a chiudere la top ten: quella Gresini di Marc Marquez (tre volte vincitore in MotoGP a Le Mans con la Honda, la più "recente" però nel 2019) e quella VR46 di Marco Bezzecchi, quest'ultimo vincitore del GP di Francia dello scorso anno. Partenza tutta in salita per i due beniamini di casa Johann Zarco e Fabio Quartararo: sedicesimo tempo per il pilota di Cannes del team LCR (migliore del quartetto Honda), ventesimo per il nizzardo con la Yamaha Monster. Meglio del Diablo ha fatto Alex Rins con l'altra M1 factory, tredicesimo alle spalle di Franco Morbidelli, compagno di squadra del leader Martin.