Portogallo, Santos: "Voglio che tutti credano nella vittoria"

9 luglio 2016

"Ho sempre detto che c'erano tre favorite alla vittoria finale - ha commentato Fernando Santos davanti alla stampa -: Germania, Spagna e Francia. Loro giocano in casa e sono favoritissimi, ma vincere è un'altra cosa. Leggo che non è la finale migliore, ma una cosa è il pensiero di qualcuno un'altra la verità. Il Portogallo è arrivato in finale e questa è una partita meritata per quanto fatto vedere in questo Europeo". Come nel 2004 quando il Portogallo perse in casa la finale, la padrona di casa si gioca il titolo. Questa volta è la Francia: "Loro giocano tutti in grandi squadra, hanno esperienza e Deschamps è preparato. Io penso ai miei giocatori e studio come poter vincere".



Dodici anni fa il ct portoghese era commentatore durante la finale persa con la Grecia: "Giocavamo in casa, era importantissimo per noi. Soffrimmo molto. Un conto è commentare, un altro essere in campo. Sono tifoso del Portogallo e devo trovare un modo per vincere questa partita". Molti hanno criticato il cammino fatto di soli pareggi nei novanta minuti fino alla semifinale: "Abbiamo fatto una buona corsa - risponde il ct -, avevamo dei giovani e questo ha pagato. Ora il centrocampo è completamente differente dall'inizio e abbiamo margini di crescita. Non so se c'è più fiducia, ma andando avanti ci siamo migliorati".



Lo spettacolo spesso è mancato, ma i risultati sono arrivati ugualmente: "Spero che continuino a dire che il nostro calcio non è granché visto che abbiamo vinto, e con merito. Quaresma e CR7? I capelli di Ricardo sono fantastici, un'opera d'arte. Cristiano, beh, è il migliore al mondo".



Comunque vada resterà un Europeo d'alto livello per il Portogallo: "I giovani hanno protato irriverenza e a volte questa è una cosa positiva, un po' di sana incoscienza. Quando riesci a unire freschezza, irriverenza ed esperienza dei senatori puoi costruire un gruppo vincente. C'è qualcuno che vuole vincere e sa come si fa".



"La Francia è stata trasformata in corso. Ha iniziato giocando a loro modo, poi lo hanno cambiato mettendo Griezmann dietro a Giroud. Contro la Germania hanno mostrato qualità individuali e di gruppo, ma contro di noi penso che proveranno ad avere il possesso palla e a pressare alto, giocando una partita diversa rispetto a quella con la Germania".



"Cristiano Ronaldo l'ho allenato 14 anni fa allo Sporting, non per molto. E' fatto così, lui vuole essere il migliore, il più perfetto possibile. Ora vuole migliorare ancora e si arrabbia con se stesso quando le cose non vanno bene. Noi dobbiamo rispettare molto la Francia che è un grande avversario, ma siamo concentrati su cosa dobbiamo fare. La finale non si gioca, si vince".