Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Dal cinema a Russia 2018: 14 locandine trasformate in chiave Mondiali I ragazzi di Invasione Creativa si sono divertiti a trasformare in chiave Russia 2018 le 14 locandine di alcuni dei più celebri film usciti nelle sale nell'ultimo anno. Una sora di mix tra cinema e calcio, con esito divertente. Da Alien Covenant, a Baywatch, dai Power Ranger passando per IT, da Coco fino a Blade Runner 2049. Non manca una dedica all'Italia e a Buffon, con la speranza che gli Azzurri possano partecipare alla Coppa del Mondo del 2022. >