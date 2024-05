Allievi allenatori Uefa Pro a lezione da Max Allegri: Alex Del Piero tra gli studenti

LA TAPPA

Il tecnico bianconero: "Un allenatore deve sempre mettersi a disposizione per aiutare i propri calciatori e, in questo caso, anche i colleghi"

© Getty Images Due giornate di formazione a Torino per i corsisti di Coverciano iscritti all'Uefa Pro, ospiti delle strutture bianconere per assistere a delle lezioni e al lavoro quotidiano svolto dallo staff tecnico della Juventus. I corsisti Uefa Pro hanno preso parte presso il J|Hotel a due momenti di confronto e di apprendimento con parte dello staff che lavora e segue la prima squadra bianconera. Nel pomeriggio di oggi e nella mattinata di domani, mercoledì 8 maggio, assisteranno poi alle sedute di allenamento presso lo Juventus Training Center. Queste le parole e il commento di mister Massimiliano Allegri a margine della mattinata di incontri: "Sono molto contento di aver vissuto questa giornata di formazione e condivisione - assieme anche al mio staff - con i ragazzi del Corso Uefa Pro. Questi momenti sono sempre stimolanti e costruttivi perché sono sempre un'occasione di confronto e apprendimento, la formazione è continua: ho cercato di mettere a disposizione alcuni concetti e alcune nozioni relative al nostro modo di impostare il lavoro settimanale in preparazione alla gara. Un allenatore deve sempre mettersi a disposizione per aiutare i propri calciatori e, in questo caso, anche i colleghi".

Dopo le esperienze al Parma di Pecchia, al Brighton di de Zerbi, al Nizza di Farioli e al Real Madrid di Ancelotti, questo alla Juventus rappresenta il quinto e ultimo stage per i corsisti Uefa Pro. È stato quasi un 'ritorno a casa' per il campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero, intento a seguire allenamenti e lezioni in aula con i suoi compagni di studi.

Della classe Uefa Pro fanno parte anche il vicecampione d'Europa nel 2012, Ignazio Abate, e gli ex azzurri Andrea Dossena, Marco Parolo e Giampiero Pinzi, oltre a vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come - solo per citarne alcuni - Ibrahim Ba, Cristian Ledesma, Guglielmo Stendardo e Simone Padoin (quest'ultimo è stato campione d'Europa nel 2003 con la Nazionale Under 19). Tra i corsisti anche il tecnico della Nazionale femminile Under 17, Jacopo Leandri, e Matteo Cioffi, docente di Psicologia del Settore Tecnico.

L'elenco completo dei corsisti Uefa Pro: Ignazio Abate, Ibrahim Ba, Dagoberto Carbone, Matteo Cioffi, Gianluca Colavitto, Mirko Cudini, Alessandro Del Piero, Andrea Dossena, Tonda Mateo Eckert, Giacomo Lazzini, Jacopo Leandri, Cristian Daniel Ledesma, Simone Padoin, Marco Parolo, Giampiero Pinzi, Mirko Savini, Giuseppe Scurto, Vlado Smit, Sergio Spalla e Guglielmo Stendardo.