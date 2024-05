PSG-Dortmund, le pagelle di Piantanida: Mbappé non può scappare così, Hummels quadro di Delacroix

pagelle di piantanida

Il segreto di Adeyemi è il fufu, qualcuno mandi dei buttafuori davanti a casa di Schlotterbeck

DONNARUMMA 6,5

“Doveva uscire”. È la frase più borbottata sulle scale del Parco dei Principi, all’uscita (appunto) dai tifosi parigini: il a dû sortir, più o meno così. Più o meno ha pure senso, in verità, però c’è da dire una cosa, che poi è la sinossi del voto che vedete: doveva uscire ok, ma senza la parata su Adeyemi, il Psg poteva uscire, poteva uscire anche prima.

ADEYEMI 7,5

Ha detto che la sua velocità è tutta merito del fufu, una specie di polenta africana di farina di manioca di cui è ghiottissimo, vien da dire “accidenti”. Abbiamo capito che con uno così se ti scopri in contropiede ti prendi qualcosa, ti prendi un “accidenti!”.

SCHLOTTERBECK 9

Mamma Susan, ti siamo vicini. Ti siamo vicini perché hai raccontato che ogni giorno i bambini della scuola elementare che Nico ha frequentato da piccolo suonano il citofono per sapere se è in casa, per una foto, un autografo. Non basterà più far finta di non essere in casa, servono transenne, bodyguard, servizio d’ordine e bigliettini col numerino. Colpa di tuo figlio.

HUMMELS 10

“Contro Mbappé puoi difendere solo di squadra” ha detto alla vigilia. Bene, la squadra è lui. La rivoluzione al contrario, strappa la bandiera della Finale dalle mani francesi e, con il permesso di Delacroix, guida il popolo del Borussia verso la libertà di un’altra finale a Wembley dopo quella del 2013, di cui sarà uno dei due superstiti.

MBAPPÉ 5

Ma non può andarsene al Real Madrid così, andarsene senza Champions League, sarebbe come andare a Parigi e non farsi un selfie sulla Tour Eiffel. Dai, non andarsene con Mbappé 5 sulla maglia al posto del 10…