Champions, Terzic esulta per la finale col Dortmund: "Siamo cresciuti in ogni partita". Luis Enrique: "Sfortuna incredibile!"

DALLO SPOGLIATOIO

Il tecnico giallonero: "Abbiamo capito che potevamo essere la sorpresa di questa Champions". Lucho: "Questo è il calcio e va accettato così"

Il Borussia Dortmund è in finale di Champions League e la guida giallonera nell'impresa di Parigi è Edin Terzic, alla prima finale europea in carriera: "Prima dell'andata contro il PSV abbiamo parlato per la prima volta di quanto essere breve il viaggio verso Londra, in molti erano perplessi - ha commentato a fine partita il tecnico del Borussia -. L'anno scorso abbiamo perso il campionato all'ultima giornata in casa, ora sono felice di poter restituire qualcosa ai tifosi. Abbiamo capito che potevamo essere la sorpresa di questa Champions League, siamo cresciuti in ogni partita".

"Sono contento e orgoglioso - ha proseguito Terzic nella festa giallonera -, se vinci le due semifinali vuol dire che la finale è meritata. Stiamo facendo una Champions sensazionale e abbiamo trasformato in realtà un sogno". In finale a Wembley o il Real di Ancelotti o la rivincita contro il Bayern ripensando al 2013: "Chi vince l'altra semifinale sarà favorita a Londra, ma noi ce la giocheremo e onestamente non mi importa contro quale avversario. È un grande orgoglio giocare questa partita con la mia squadra, abbiamo restituito la capacità di sognare ai nostri tifosi".

PSG, LUIS ENRIQUE: "6 PALI, 31 TIRI E NESSUN GOL... INCREDIBILE"

Sfortunato, ma sconfitto all'andata e al ritorno, Luis Enrique non è riuscito a portare il Psg e Mbappé in finale di Champions League: "È un momento molto triste, ma è stato incredibile: 6 pali tra andata e ritorno, 31 tiri in porta, più di tre Expected Goals e non siamo riusciti a segnare. Una cosa davvero incredibile, ma questo è il calcio e va accettato, anche se perdere in questa maniera... Complimenti al Borussia".

L'obiettivo Champions resta un sogno per il club parigino: "Non siamo stati inferiori al Dortmund né all'andata né al ritorno. Il Borussia ora ha la stessa opportunità di alzare il trofeo di quella che sarà l'altra finalista".