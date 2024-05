Juventus, Giuntoli: "Un piacere ricordare il 5 maggio a Roma. Rinnovi? Ne parleremo"

JUVENTUS

Il football director dei bianconeri prima del match con la Roma: "Concentrati sugli obiettivi"

© Getty Images Cristiano Giuntoli ha parlato di un anniversario importante per i tifosi della Juventus prima del match con la Roma: "In cosa consiste il DNA bianconero? Intanto il 5 maggio è sempre un piacere ricordarlo a Roma per noi juventini - le parole del football director a Dazn -. Poi nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Questo sarebbe un grande obiettivo, è tutto nelle nostre mani. Cercheremo di fare il massimo per portare a casa i punti necessari".

Si è poi parlato dei rinnovi di contratto di giocatori come Rabiot e McKennie: "Abbiamo fatto una prima parte di stagione buona, al ritorno un po' sottotono. La squadra però ha fatto tanti punti, puntare il dito su qualcuno è ingiusto. Questo gruppo di ragazzi è straordinario, con il mister e la società pensiamo solo a tornare in Champions. Loro sono ragazzi che stanno facendo bene, calciatori importanti. Alla fine dell'anno ci metteremo a sedere per parlare del futuro".

Infine anche del futuro di Chiesa: "Intanto è un grande presente. Andiamo d'accordo con il ragazzo e l'entourage, ogni percorso va deciso insieme. Noi siamo molto concentrati sul nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League".